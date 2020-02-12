Минздрав может лишить лицензии завышающие цены аптеки

Также Минздрав РФ предложил заморозить цены на медицинские маски.

Массового завышения цен на противовирусные лекарства не наблюдается. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

По словам Пархоменко почти все организации не пытались манипулировать ценами. Те же, кто попытается нажиться на ситуации с новым коронавирусом, будет привлечен. Нарушителей даже могут лишить лицензии.

Также Минздрав РФ предложил заморозить цены на медицинские маски.

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