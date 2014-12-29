Объем инвестиций в Петербурге захотели довести до 10 трлн рублей к 2030 году

Смольный сообщил о рекордных вложениях в основной капитал в 2024 году и новых целях.

Правительство Петербурга одобрило "дорожную карту" по росту инвестиций в основной капитал, по которой к 2030 году объем вложений должен достичь 10 трлн руб.

В Петербурге прошло совещание городского правительства с участием губернатора Александра Беглова. На встрече утвердили перечень мероприятий, направленных на достижение целевых показателей по росту инвестиций в основной капитал. Согласно плану, к 2025 году индекс физического объема инвестиций должен составить 125,3 % от уровня 2020 года, а к 2030 году достичь 165 %. Документ разработан в соответствии с методикой Минэкономразвития РФ. В 2024 году Санкт-Петербург показал исторический максимум по объему инвестиций в основной капитал — 1,529 трлн руб.

Этот показатель превысил уровень предыдущего года на 10,5 %. Цель к 2030 году — совокупные вложения в размере 10 трлн руб. Реализация "дорожной карты" предусматривает комплекс мер по созданию благоприятных условий для инвесторов и развитию инфраструктуры.

Фото: freepik (ededchechine)