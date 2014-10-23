Объем депозитов петербуржцев и жителей Ленобласти вырос на 20%

Годовой темп прироста сбережений в Ленинградской области выше, чем в Петербурге: 27% и 21% соответственно.

По данным ЦБ РФ, на начало июля 2024 года жители Петербурга и Ленинградской области хранят на банковских вкладах и счетах (без учета средств на счетах эскроу) в общей сложности 4,01 триллиона рублей. Эта информация была предоставлена пресс-службой Северо-Западного управления банка.

Годовой темп прироста сбережений в Ленинградской области выше, чем в Петербурге: 27% и 21% соответственно. Жители обоих регионов предпочитают рублевые счета, доля которых за год увеличилась с 89% до 92%.

Объем вкладов жителей Петербурга достиг 3,7 триллионов рублей, из которых 3,4 триллиона составляют рублевые накопления (рост за год 26%). Жители Ленинградской области имеют вклады на общую сумму 319,6 миллиардов рублей, из которых рублевые накопления составляют 312,2 миллиарда (+29%).

В июле 2023 года началось увеличение процентных ставок по вкладам в связи с повышением ключевой ставки Центральным банком. Последнее повышение произошло 26 июля 2024 года, когда ставка была увеличена до 18% годовых.

Мы полагаем, что склонность к сбережению у людей усилится. Ставки по вкладам сейчас значительно выше прогнозируемого роста уровня цен на товары и услуги, который, по нашему прогнозу, в 2024 году составит 6,5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Ирина Малова, начальник отдела развития финансового рынка Северо-Западного ГУ Банка России

Ранее мы сообщили о том, что объем потребкредитования в Петербурге почти достиг 110 млрд рублей в июле.

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