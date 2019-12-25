Петербург предлагает новые объекты для малого и среднего бизнеса в трёх районах

В городском КИО отметили, что площадь недавно добавленных в реестр помещений составляет от 132 до 172 кв. м.

Северная столица включила в перечень объектов для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства 3 новых помещения в разных районах. Об этом сообщили представители комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга.

Отмечается, что арендатор сможет пользоваться помещениями без проведения торгов в порядке государственной преференции.

Объекты расположены в Центральном, Василеостровском и Колпинском районах, их площадь составляет от 132 до 172 "квадратов". Один из них размещён в доме-памятнике регионального значения "Доме по 2-й Советской улице с дворовым флигелем", а остальные находятся в зоне охраны и защитной зоне объектов культурного наследия. С подробной информацией о помещениях можно ознакомиться здесь.

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Фото: Piter.TV