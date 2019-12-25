Объединенную пресс-службу судов Петербурга обвинили в вымогательстве сотен тысяч рублей

Руководителю пресс-службы пришлось объясняться в отделе полиции.

Объединённую пресс-службу судов Петербурга обвинили в вымогательстве в крупном размере. Об этом пресс-служба городских судов сообщила в своём Telegram-канале.

Некие граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин заявили, что пресс-служба в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогает у них деньги за неопубликованную информацию. За такую услугу с них якобы требуют минимум 250 тысяч рублей.

Руководителю пресс-службы пришлось объясняться в отделе полиции. Заявлено ходатайство о проведении проверки по факту заведомо ложного доноса.

Ранее в Петербурге двум сотрудникам УФСИН предъявили обвинение в получении взятки и посредничестве. Из материалов уголовного следует, что 25 февраля 2021 года в Красносельском районе обвиняемая получила через посредника от условно-осужденного мужчины взятку в размере 15 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv