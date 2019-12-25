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В Петербурге двум сотрудникам УФСИН предъявили обвинение в получении взятки и посредничестве
Сегодня, 14:14
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nadezhda_sib

В Петербурге двум сотрудникам УФСИН предъявили обвинение в получении взятки и посредничестве

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Женщина была поймана с поличным.

Следственные органы СК России по Петербургу предъявили обвинение двум сотрудникам УФСИН. Один из них обвиняется в получении взятки, другой — в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 26 февраля.

Из материалов уголовного следует, что 25 февраля 2021 года в Красносельском районе обвиняемая получила через посредника от условно-осужденного мужчины взятку в размере 15 тыс. рублей. Он действовал совместно с ОСБ УФСИН РФ по Петербургу и области. Взятка была получена для того, чтобы о судимости мужчины не узнали по месту работу, а не узнали из личного дела о том, где он работает. 

Решается вопрос об избрании  обвиняемым  меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы петербургского отдела полиции задержали за вымогательство взятки. 

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, осужденный, уфсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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