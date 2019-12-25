В Петербурге двум сотрудникам УФСИН предъявили обвинение в получении взятки и посредничестве

Женщина была поймана с поличным.

Следственные органы СК России по Петербургу предъявили обвинение двум сотрудникам УФСИН. Один из них обвиняется в получении взятки, другой — в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 26 февраля.

Из материалов уголовного следует, что 25 февраля 2021 года в Красносельском районе обвиняемая получила через посредника от условно-осужденного мужчины взятку в размере 15 тыс. рублей. Он действовал совместно с ОСБ УФСИН РФ по Петербургу и области. Взятка была получена для того, чтобы о судимости мужчины не узнали по месту работу, а не узнали из личного дела о том, где он работает.

Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы петербургского отдела полиции задержали за вымогательство взятки.

Фото: Piter.TV