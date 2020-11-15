Замглавы петербургского отдела полиции задержали за вымогательство взятки

Сотрудника правоохранительных органов подозревают в "покровительстве" одного из предприятий города.

В четверг, 11 февраля, в Петербурге был задержан 45-летний заместитель начальника полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Предполагается, что в феврале 2021 года мужчина решил предложить администрации одного из заведений города "покровительство и невмешательство", естественно, не бесплатно, а за 30 тысяч рублей в месяц. Полицейского изобличили, предъявили обвинение в совершении указанного преступления и заключили под стражу. Отмечается, что неудавшегося покровителя поймали с поличным. Расследование уголовного дела продолжается. Вероятно, полицейскому грозит реальный срок.

Ранее мы писали, что суд приговорил еще к 11 годам колонии экс-замглавы УФСИН Петербурга за взятку.

Фото: Piter.TV