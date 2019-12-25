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В этом году объединения научных работников Петербурга смогут получить бюджетные субсидии
Сегодня, 17:36
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В этом году объединения научных работников Петербурга смогут получить бюджетные субсидии

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Максимальная сумма субсидии на одно объединение – 200 тысяч рублей.

В этом году общественные объединения научных работников смогут получить бюджетные субсидии. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Выделенные средств власти города намерены направить на развитие научно-просветительской, научно-исследовательской и педагогической деятельности научных сообществ. Получить субсидии смогут юридические лица, зарегистрированные в Петербурге. Решение о том, какая организация и в каком размере получит субсидию, будет принимать конкурсная комиссия.

Ранее мы писали, что коммерческие киностудии Петербурга смогут претендовать на финансовую поддержку. 

Фото: Piter.tv

Теги: научные работники, объединения, субсидии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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