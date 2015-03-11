Объединение строителей Петербурга попросило кабмин продлить льготную ипотеку

Белоусов подчеркнул, что если программу льготной ипотеки откажутся продлевать, произойдёт «серьёзный удар по рынку».

Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" попросила кабмин продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 7%. Об этом 16 ноября рассказал генеральный директор союза Алексей Белоусов.

Белоусов предполагает, что с таким обращением выступит не только объединение строителей Петербурга, но и все профессиональные объединения не только Северо-Запада и нашего города, но и всей России. Он подчеркнул, что если программу льготной ипотеки откажутся продлевать, произойдёт "серьёзный удар по рынку". Также он назвал сферу строительства "драйвером экономики".

В среду, 16 ноября, замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в продлении льготной ипотеки под 7% "нет необходимости". Действие программы завершится 31 декабря 2022 года. Эту программу запустили в апреле 2020 года. Максимальный размер кредита в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — шесть миллионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.

Ранее мы писали, что на петербургском рынке новостроек заключили 93% сделок через ипотеку.

Фото: Piter.tv