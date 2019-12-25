В двух школах Кронштадта нашли обеды с кишечной палочкой

Также нарушения были найдены в детских садах №1 и №4.

В Кронштадтском районе Петербурга прошли проверки школ и детсадов. В еде, которую подают в столовых детям, была найдена кишечная палочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Кишечную палочку в еде обнаружили в школах №422 и №427. Надзорные органы выяснили, что поставкой питания в данные образовательные учреждения занимается ООО "КАРТ БЛАНШ". Против компании возбуждено дело об административном правонарушении. Компания теперь в срочном порядке должна устранить нарушения.

Также нарушения были найдены в детских садах №1 и №4. Нарушения связаны с несоблюдением правил личной гигиены и неправильным хранением продуктов питания.

Ранее в Гатчинском районе возбудили уголовное дело после обнаружения бактерий в школьных обедах.

Фото: pixabay