Матч в рамках 1/8 финала Кубка России начнется на "Ростов Арене" 1 ноября в 19.00.

Объявлен стартовый состав на матч "Зенит-Ростов". Информация размещена на официальной странице клуба.

В стартовом составе: вратарь Андрей Лунёв, полузащитники Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев и Олег Шатов, защитники Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Александр Анюков и нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Отметим, что Артем Дзюба оставлен в запасе. Помимо него, на скамейку запасных попали Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Евгений Чернов, Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эрнани и Роберт Мак.

Матч в рамках 1/8 финала Кубка России начнется на "Ростов Арене" 1 ноября в 19.00.

Ранее мы сообщали о том, что в Кубке России на матч "Зенита" придут 35 тысяч болельщиков

Видео:ФК "Зенит"/twitter