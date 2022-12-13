За неделю из Петербурга вывезли более 2,2 т опасных отходов

За период с 6 по 12 марта аварийные экологические службы Северной столицы приняли 363 обращения от горожан по вопросам экологической безопасности.

За минувшую неделю сотрудники экологических служб Северной столицы собрали более 2,2 тыс. т опасных отходов на территории города. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на комитет по природопользованию Петербурга.

С 6 по 12 марта городские аварийные экологические службы приняли 363 сообщения от жителей по вопросам экологической безопасности. отметили в ведомстве

В частности, было утилизировано 1320 кг батареек и малогабаритных аккумуляторов, 284 кг люминесцентных ламп, 227 кг автомобильных покрышек, 205 кг техники, 108 кг химических отходов.

Ранее мы сообщили о том, что экологи выступили за запрет использования ИП мусорных контейнеров жильцов.

Фото: Piter.TV