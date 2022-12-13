Экологи выступили за запрет использования ИП мусорных контейнеров жильцов

Стоимость вывоза отходов для бизнеса не совпадает с аналогичным тарифом для населения.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил с предложением о введении наказания для магазинов и аптек за использование мусорных контейнеров у жилых домов для выброса своих ТКО. Судя по информации телеканала "360", сторонником идеи стал Российский экологический оператор (РЭО).

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что юрлицам и ИП необходимо самим определять класс опасности производимых отходов, однако на деле это приводит к злоупотреблениям и к занижению количества отходов. Кроме того, не стоит забывать, что стоимость вывоза отходов для бизнеса не совпадает с аналогичным тарифом для населения.

Это приводит не только к убыткам регоператоров, но и возникновению несанкционированных свалок. Кроме того, такие отходы, как правило, не проходят обработку и не направляются на утилизацию. Еще одна проблема — это использование магазинами и аптеками придомовых контейнеров. При этом собранные суммы с населения и бизнеса за услугу по вывозу отходов существенно отличаются. И чтобы это исправить, на полную мощность должна заработать расширенная ответственность производителей (РОП). Предложение спецпредставителя мы, конечно, поддерживаем, несправедливость должна быть устранена. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

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