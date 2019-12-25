Из-за непогоды в Петербурге и Ленобласти задерживаются электрички

В настоящий момент задержки поездов действуют на участках Посадниково - Жарок и Невская Дубровка - Петрокрепость в Ленобласти, а также в районе станции Новая Деревня в Петербурге.

Вечером 19 мая из-за непогоды, которая сопровождается сильным ветром и ливнями, возможны задержки пригородных поездов в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Известно, что в настоящий момент задержки поездов действуют на участках Посадниково - Жарок и Невская Дубровка - Петрокрепость в Ленобласти, а также в районе станции Новая Деревня в Петербурге.

В пресс-службе напомнили, что информацию о движении поездов петербуржцы смогут получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" - 8-800-775-00-00.

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Фото: Piter.tv