В ОЖД сообщили о росте грузооборота в Петербурге и области

Почти за год на станциях Петербурга погрузили 4,7 млн тонн грузов, а а станциях в Ленобласти – 25 млн тонн.

Накануне, 7 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv о росте погрузки в Петербурге и Ленобласти.

Так, за 11 месяцев на железнодорожных станциях в Петербурге погрузили 4,7 млн тонн грузов, что на 12,9% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Лидерами по объему стали:

⁃ метизы 457 тыс. тонн

⁃ черные металлы 415 тыс. тонн

⁃ остальные и сборные грузы 221,4 тыс. тонн

⁃ лом чермета 202 тыс. тонн

⁃ строительные грузы 95,7 тыс. тонн.

За тот же период на ж/д станциях Ленобласти погрузили 25 млн тонн грузов. Лидерами стали:

⁃ нефть 9,6 млн тонн

⁃ строительные грузы 9,6 млн тонн

⁃ химические и минеральные удобрения 1,2 млн тонн

⁃ химикаты и сода 1,1 млн тонн

⁃ цемент 1 млн тонн.

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Фото: Piter.tv