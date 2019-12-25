В ОЖД сообщили о росте грузооборота в Петербурге и области

Накануне, 7 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv о росте погрузки в Петербурге и Ленобласти.
Так, за 11 месяцев на железнодорожных станциях в Петербурге погрузили 4,7 млн тонн грузов, что на 12,9% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Лидерами по объему стали:
⁃ метизы 457 тыс. тонн
⁃ черные металлы 415 тыс. тонн
⁃ остальные и сборные грузы 221,4 тыс. тонн
⁃ лом чермета 202 тыс. тонн
⁃ строительные грузы 95,7 тыс. тонн.
За тот же период на ж/д станциях Ленобласти погрузили 25 млн тонн грузов. Лидерами стали:
⁃ нефть 9,6 млн тонн
⁃ строительные грузы 9,6 млн тонн
⁃ химические и минеральные удобрения 1,2 млн тонн
⁃ химикаты и сода 1,1 млн тонн
⁃ цемент 1 млн тонн.
Ранее мы писали, что с Ладожского вокзала пропала платформа 9¾.
Фото: Piter.tv
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