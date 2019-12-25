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В ОЖД сообщили о росте грузооборота в Петербурге и области
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В ОЖД сообщили о росте грузооборота в Петербурге и области

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Почти за год на станциях Петербурга погрузили 4,7 млн тонн грузов, а а станциях в Ленобласти – 25 млн тонн.

Накануне, 7 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv о росте погрузки в Петербурге и Ленобласти. 

Так, за 11 месяцев на железнодорожных станциях в Петербурге погрузили 4,7 млн тонн грузов, что на 12,9% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Лидерами по объему стали:

⁃ метизы 457 тыс. тонн

 ⁃ черные металлы 415 тыс. тонн

 ⁃ остальные и сборные грузы 221,4 тыс. тонн

 ⁃ лом чермета 202 тыс. тонн 

 ⁃ строительные грузы 95,7 тыс. тонн.

За тот же период на ж/д станциях Ленобласти погрузили 25 млн тонн грузов. Лидерами стали:

 ⁃ нефть 9,6 млн тонн

 ⁃ строительные грузы 9,6 млн тонн

 ⁃ химические и минеральные удобрения 1,2 млн тонн

 ⁃ химикаты и сода 1,1 млн тонн

 ⁃ цемент 1 млн тонн.

Ранее мы писали, что с Ладожского вокзала пропала платформа 9¾.

Фото: Piter.tv

Теги: ожд, петербург и ленобласть, ржд, рост грузооборота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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