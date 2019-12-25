ОЖД подготовила спецтехнику к предстоящим снегопадам

Это 14 снегоуборочных машин, 6 пневмоочистительных машин и 6 снегоочистителей.

Октябрьская железная дорога завершила подготовку к зимнему сезону и предстоящим снегопадам. Сообщается, что магистраль принимает меры для обеспечения бесперебойного движения поездов не только в северных районах, но и на юге своего полигона.

Для расчистки железнодорожных путей от снега в Московском регионе Октябрьской железной дороги в эту зиму будет задействовано 26 единиц специализированной техники. Это 14 снегоуборочных машин, 6 пневмоочистительных машин и 6 снегоочистителей.

Техника будет дислоцирована на железнодорожных станциях Москва, Крюково, Решетниково, Ховрино, Тверь, Лихославль, Вышний Волочек, Бологое-Московское, Валдай, Сонково, Ржев Балтийский, Торжок, Западная Двина. Помимо этого, на всех станциях оборудованы специальные площадки для временного хранения и последующего вывоза снега.