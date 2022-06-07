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Расписание поездов из Калининграда в Петербург изменено
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Расписание поездов из Калининграда в Петербург изменено

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Изменения в расписание составов вносятся с 15 декабря.

График движения поездов Калининград — Петербург изменили. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) 2 ноября. 

Изменения в расписание составов вносятся с 15 декабря. Так, поезд №80/79 в Северную столицу отправится из Калининграда в 07:25 (вместо 15:47), а из города на Неве – в 18:06 (вместо 10:03). 

Поезда следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе могут проезжать не более 300 человек.

Пресс-служба ОЖД 

Ранее мы рассказывали о том, что между Москвой и Петербургом будут ходить дополнительные "Сапсаны" перед Новым годом и Рождеством. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: изменение в расписании, калининград петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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