Расписание поездов из Калининграда в Петербург изменено

Изменения в расписание составов вносятся с 15 декабря.

График движения поездов Калининград — Петербург изменили. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) 2 ноября.

Изменения в расписание составов вносятся с 15 декабря. Так, поезд №80/79 в Северную столицу отправится из Калининграда в 07:25 (вместо 15:47), а из города на Неве – в 18:06 (вместо 10:03).

Поезда следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе могут проезжать не более 300 человек. Пресс-служба ОЖД

Ранее мы рассказывали о том, что между Москвой и Петербургом будут ходить дополнительные "Сапсаны" перед Новым годом и Рождеством.

Фото: пресс-служба ОЖД