Морской терминал в Большом порту Петербурга перешёл под контроль ОСК

Точная стоимость пакета акций не называется.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила в собственность все акции АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (АО "КЦТЛ"), включая крупный морской терминал в Большом порту Санкт-Петербурга, ранее находившийся на балансе компании. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Общая площадь морского терминала составляет 17 гектаров. Передача акций АО "КЦТЛ" в собственность ОСК была оформлена указом президента Владимира Путина, подписанным в начале февраля. Эксперты оценивают стоимость контрольного пакета акций в сумму от 300 млн до 1 млрд рублей.

Акции КЦТЛ были обращены в доход государства в 2023 году. Генеральная прокуратура обосновала необходимость этого решения тем, что непрофильные активы Северной верфи были незаконно включены в уставный капитал компании. В ответ акционеры КЦТЛ, ООО "Леверидж" и Юлия Абросимова, потребовали взыскать с Росимущества более 125 млн рублей в качестве компенсации стоимости изъятых акций, однако их иск был отклонён.

Ранее Piter.TV сообщал, что новая морская линия открылась между Петербургом и Юго-Восточной Азией.

Фото: Pxhere