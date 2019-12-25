ОСК проведет инвентаризацию имущества четырех своих заводов

Корпорация выделяет на это 23,4 млн рублей.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей четырех своих заводов. Корпорация разместила закупку, по итогам которой намерена найти исполнителя этих работа.

Как отмечается в документации, инвентаризацию планируется провести на четырех верфях. Это АО "Балтийский завод", АО "Кронштадтский морской завод" (Петербург), ООО "Невский ССЗ" (Шлиссельбург) и ПАО "ВСЗ" (Выборг).

Задачи инвентаризации – классические. Сопоставление фактического наличия имущества на складах с данными бухучета.

Предполагается, что работа продлится 45 дней. Заявки от потенциальных партнеров корпорация ждет до 11 декабря. Максимальная сумма контракта составляет 23,4 млн рублей.

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