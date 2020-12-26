ОСК вернёся из Петербурга в Москву после реорганизации

Также в корпорации предположительно ожидаются сокращения административного персонала.

Управляющая компания Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) планирует переезд из Северной столицы в Москву после реорганизации. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе ОСК дали комментарий "Деловому Петербургу", сообщив, что переезд организации в деловой комплекс "Москва-Сити" на Пресненской набережной не рассматривается. Также ОСК не будет занимать другие здания, которые находятся в собственности банка ВТБ. Неизвестны также сроки переезда и перечень подразделений, которые продолжат работать в городе на Неве.

Также в корпорации предположительно ожидаются сокращения административного персонала. На данный момент в головном офисе трудится примерно 500 человек, а на всех предприятиях ОКС задействованы свыше 100 тыс. человек в 15-ти регионах.

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Фото: пресс-служба АО "Объединенная судостроительная корпорация"