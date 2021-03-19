ОП: мощение тротуаров плиткой поможет снижать скорость электросамокатов

Александр Холодов объяснил какие неудобства для пешеходов вызывает "лежачий полицейский".

Установка на тротуарах "лежачих полицейских" для снижения скорости электросамокатов опасна как для самих самокатчиков, так и для пешеходов. При этом средство индивидуальной мобильности будет само тормозить на дорожной плитке. Такое мнение высказал журналистам новостного агентства "ТАСС" заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Автомобильный эксперт оценил установку искусственной дорожной неровности в Химках рядом с местной школой. Авторы инициативы сочли, что таким образом можно заставить водителей самокатов снижать скорость в локации, на территории которой наблюдается много детей. Аналитик заметил, что наиболее результативно будет снижение скорости на дорожной плитке.

Вот по плитке на электросамокате просто не комфортно ехать - быстро начинается вибрация и самокатчики сами снижают скорость. Это более результативно, чем такие варварские способы, которые могут причинить серьезный вред самокатчику. Александр Холодов, автоэксперт

Специалист указал, что установка искусственных неровностей на пешеходных зонах, особенно возле детских учреждений является очень опасным мероприятием, так как там может упасть ребенок. В ситуации, когда самокатчик разогнался, то препятствие приведет к тому, что он не притормозит, а разобьется во время движения.

Странно, что выбирают одни жизни против других жизней. То есть, спасая тех, кто ходит пешком, пытаются убить тех, кто едет на самокате. Александр Холодов, автоэксперт

Кроме самокатчиков по тротуарам передвигаются и мамы с колясками, а неровности в виде "лежачего полицейского" станут помехой для них. КРоме всего прочего тот участок, на котором установлен "лежачий полицейский", должен быть очень хорошо освещен в темное время суток.

Фото: pxhere.com