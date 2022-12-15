В Петербурге бывший директор УК осужден за крупное мошенничество на сумму около 300 млн рублей

Санкт-Петербургский городской суд 25 февраля 2025 года оставил без удовлетворения апелляционные жалобы осужденного и его адвоката.

В Санкт-Петербурге суд признал виновным бывшего генерального директора ООО "УК Евротракт" Илью Лободу в мошенничестве, связанном с неуплатой долгов перед теплоэнергетической компанией. Об этом сообщила пресс-служба АО "ТЭК СПб".

С 2017 по 2019 год у управляющей компании образовалась задолженность перед АО "ТЭК СПб" за услуги отопления и горячего водоснабжения на сумму около 300 миллионов рублей. Как установило следствие, Лобода, действуя совместно с сообщником, переводил средства, собранные с жителей, на счета компании, но не направлял их на оплату ресурсов. В результате АО "ТЭК СПб" понесло ущерб на 58,1 миллиона рублей.

В 2022 году по инициативе теплоэнергетической компании было возбуждено уголовное дело. Невский районный суд Санкт-Петербурга 2 сентября 2024 года приговорил бывшего руководителя "УК Евротракт" к пяти годам лишения свободы и обязал его возместить причиненный ущерб.

Санкт-Петербургский городской суд 25 февраля 2025 года оставил без удовлетворения апелляционные жалобы осужденного и его адвоката. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу, а требования теплоэнергетической компании о возмещении ущерба были полностью удовлетворены.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"