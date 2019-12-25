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Суд Петербурга арестовал экс-директора УК "Евротракт" по делу о мошенничестве
Сегодня, 9:43
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Суд Петербурга арестовал экс-директора УК "Евротракт" по делу о мошенничестве

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УК серьезно задолжала "Водоканалу" и "ТЭК".

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего генерального директора ООО "УК Евротракт". Следствие считает, что по его вине "Водоканал" и "ТЭК" недополучили средства за отопление и воду. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

В общей сложности предприятиям не перечислили 72,9 млн рублей. Часть средств, полученных от собственников, перечислялась с расчетных счетов управляющей компании на свои счета. Илью Лободу задержали 27 июля 2022 года и в это же день предъявили обвинение в мошенничестве. Он не признал свою вину. 

Лобода возражал против ареста, аргументируя это тем, что у него есть хронические заболевания и в условиях следственного изолятора он не сможет получать необходимую медпомощь. Защитник считает, что в материалах дела нет доказательств причастности мужчины к инкриминируемому преступлению. Все же суд арестовал бывшего гендиректора до 26 сентября 2022 года. 

Отметим, что представители ГУП "ТЭК СПб" обратились с исковым заявлением в арбитражный суд Петербурга еще в сентябре 2019 года. 

Фото: Piter.tv

Теги: арест, евротракт, управляющая компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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