ООО "МегаМейд" реализует проект развития ОЭЗ "Санкт-Петербург" на 924 млн рублей

Таковы итоги закупки, размещенной Особой экономической зоной.

Проект развития площадки "Новоорловская" Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" будет реализовывать ООО "МегаМейд". Эта компания из Петербурга стала единственным участником открытого конкурса закупки, размещенной ОЭЗ 11 января. Заявка была признана соответствующей его условиям.

Сам конкурс комиссия признала несостоявшимся. Однако, согласно его документации, контракт должен быть заключен с компанией, допущенной к нему.

ООО "МегаМейд" предстоит реализовать проект на 924 млн рублей. Речь идет о расширении территории "Новоорловской" на 101 тысячу квадратных метров. Суть предстоящих работ – обустройство инженерной, дорожной, таможенной инфраструктуры этой территории.

Срок реализации проекта составляет один год. За это время надо построить дороги, системы водоснабжения, тепловые сети, сети энергоснабжения, провести инженерное оборудование зданий, выполнить ряд других работ.

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Фото: facebook.com/spbsez