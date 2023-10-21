ООН прокомментировала удар по греческой церкви в секторе Газа

Фархан Хак рассказал о позиции Гутерриша по ударам по святым объектам и местам.

Всемирная организация выступает против любых нападений на святые места. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт прокомментировал вопрос СМИ об ударе по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа.

Мы выступаем против любых атак на святые места, они должны находиться под постоянной защитой. Фархан Хак, зампресс-секретаря ООН

Напомним, что архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил, что еврейское государство ударило ракетой "по офисам и входу в монастырь". В результате здание оказалось разрушено, хотя внутри находилось много верующих - свыше 400 человек. На текущий момент поступила информация о раненых и погибших. Иерусалимская патриархия осудила "израильский воздушный удар, в результате которого была поражена территория ее церкви".

вИзвестно, что Церковь Святого Порфирия представляет из себя старейший христианский приход в палестинском анклаве. Храм был основан в 452 году, а позже реконструирован во второй половине XIX века.

Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций