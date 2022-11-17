ООН призывает не допустить эскалации после взрыва в Польше

Фархан Хак надеется на расследование трагедии.

Стороны украинского конфликта должны не допустить эскалации ситуации после взрыва в Польше, произошедшего во вторник из-за попадания на территорию страны ракеты. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша.

Абсолютно необходимо избежать эскалации войны на Украине. Вне зависимости от происхождения ракеты... важно, чтобы все стороны предприняли необходимые шаги, чтобы не допустить эскалации конфликта. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что в деревне Пшеводув, расположенном в Люблинское воеводстве Польши, на государственной границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека.Президент Анджей Дуда отметио, что по предварительным сведениям речь идет о боеголовке С-300 советского производства. Этот боеприпас использовался силами ПВО Украины.

В ООН назвали временной мерой отсутствие движения по зерновому коридору 2 ноября.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций