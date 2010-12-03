Фархан Хак уточнил, что вопрос прорабатывается при контактах с Россией.

В ООН назвали временной мерой отсутствие движения по зерновому коридору 2 ноября. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт пояснил, что в текущий момент Всемирная организация находится в контакте с российской стороной на различных уровнях по вопросу приостановки участия РФ в зерновой сделке. Ситуация контролируется при участии делегаций из Украины, Турции и самого ООН.

Я думаю, что это временная и чрезвычайная мера. Мы находимся в контакте с представителями России на разных уровнях. В данный момент мне нечего сказать о контактах с президентом РФ. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций