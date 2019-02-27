Небензя: РФ примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море

Дипломат рассказал о том, что "черноморский коридор" Украина использует для диверсий.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Москва примет собственные меры по контролю морских судов с зерном, ходящих по акватории Черного моря. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности, посвященного продовольственному кризису и зерновой сделке. Дипломат уточнил, что пропускные решения РФ по сухогрузам не будут согласовываться с Совместным координационным центром.

Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт пояснил, что Россия исходит из того, что международные договоренности между РФ, Турцией, Украиной и ООН от 22 июля не может и не должна выполняться без участия РФ, а принятые без российского участия решения и меры "ни к чему нас не обязывают". Василий Небензя добавил, что киевский режим грубо нарушил стамбульские нормы, что "ставит крест на гуманитарном измерении". Россия уверена в том, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях. Москва удивлена тем, что в ООН не только не осудили, но даже не выразили озабоченности в связи с террористическими атаками Киева.

Небензя отверг утверждения об использовании РФ иранских беспилотников на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

