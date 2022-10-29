Небензя отверг утверждения об использовании РФ иранских беспилотников на Украине

Дипломат оценил слова Израиля о применении иранских дронов Россией на СВО.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя отверг утверждения Израиля об использовании Россией иранских беспилотников на Украине в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности, посвященного ситуации на Ближнем Востоке. По мнению спикера, данные утверждения призваны оказать давление на СБ и навязать свое мнение международному сообществу. Дипломат подчеркнул, что на самом деле эти слова не являются "истиной последней инстанции".

Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что США и ЕС отвлекают внимание мира от палестино-израильского конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций