Небензя отверг утверждения об использовании РФ иранских беспилотников на Украине

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя отверг утверждения Израиля об использовании Россией иранских беспилотников на Украине в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности, посвященного ситуации на Ближнем Востоке. По мнению спикера, данные утверждения призваны оказать давление на СБ и навязать свое мнение международному сообществу. Дипломат подчеркнул, что на самом деле эти слова не являются "истиной последней инстанции".
Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя заявил, что США и ЕС отвлекают внимание мира от палестино-израильского конфликта.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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