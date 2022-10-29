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Небензя отверг утверждения об использовании РФ иранских беспилотников на Украине

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Дипломат оценил слова Израиля о применении иранских дронов Россией на СВО.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя отверг утверждения Израиля об использовании Россией иранских беспилотников на Украине в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности, посвященного ситуации на Ближнем Востоке. По мнению спикера, данные утверждения призваны  оказать давление на СБ и навязать свое мнение международному сообществу. Дипломат подчеркнул, что на самом деле эти слова не являются "истиной последней инстанции".

Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что США и ЕС отвлекают внимание мира от палестино-израильского конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: ближний восток, василий небензя, иран, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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