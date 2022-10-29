Небензя заявил, что США и ЕС отвлекают внимание мира от палестино-израильского конфликта

Дипломат призвал Запад не отвлекать внимание от регионального кризиса.

Российский постоянный представитель при Всемирной Организации Василий Небензя считает, что власти США и Евросоюза несут серьезную долю ответственности за трагическое положение дел в палестино-израильском урегулировании. Такое заявление дипломат сделал перед коллегами, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященного Ближему Востоку. Эксперт полагает, что говоря о приоритизации других мировых кризисов страны Запада, включая Вашингтон и Брюссель, пытаются обратить внимание общественности не на острые региональные проблемы.

Сложившаяся обстановка - результат многолетней стагнации в сфере ближневосточного урегулирования. Серьезную долю ответственности за такое трагическое положение дел несут США и ЕС. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: страны Запада не выступали по существу на заседании СБ ООН по биолабораториям.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций