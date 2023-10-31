ООН осудила устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

Стефан Дюжаррик оценил ситуацию в Дагестане.

Всемирная организация осуждает людей, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Насколько мне известно, силы безопасности и власти восстановили порядок. Но мы безусловно осуждаем действия и заявления людей, которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии. Мы осуждаем эти акты антисемитизма. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта в Дагестане на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники мероприяти прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. региональное правительство заметило, что обстановка находится под контролем властей, а к месту инцидента направлены силовые структуры. По факту произошедшего сформирован оперативный штаб, который возглавил руководитель республики Сергей Меликов.

Офис генсека ООН считает невозможным эвакуировать больницы в Газе без риска для пациентов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций