ООН: "К 2100 году в РФ будут проживать 83,7 млн человек"

Количество жителей России через 59 лет (к 2078 году) может сократиться до 100 млн человек. Об этом сообщил ООН в своем демографическом докладе. Также, согласно представленным данным, к 2100 году в России будут проживать 83,7 миллиона человек. Однако, это пессимистичный прогноз.
В случае оправдания оптимистичного прогноза, число жителей РФ увеличится до 160 млн человек. Сейчас в России живут 145,8 млн человек. Помимо этого, эксперты считают, что с 2030 по 2035 год рождаемость упадет с текущих 9,29 млн до 7,08 млн, после возможен рост.
По мнению экспертов, к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года — до 11 млрд человек. К 2027 году лидером стран по количеству населения может стать Индия
Ранее Кудрин рассказал, что в России может произойти социальный взрыв из-за бедности.
Видео: Piter.TV
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