ООН: "К 2100 году в РФ будут проживать 83,7 млн человек"

Этот вариант возможен в случае пессимистического прогноза. При положительном исходе численность населения увеличится до 160 миллионов человек.

Количество жителей России через 59 лет (к 2078 году) может сократиться до 100 млн человек. Об этом сообщил ООН в своем демографическом докладе. Также, согласно представленным данным, к 2100 году в России будут проживать 83,7 миллиона человек. Однако, это пессимистичный прогноз.

В случае оправдания оптимистичного прогноза, число жителей РФ увеличится до 160 млн человек. Сейчас в России живут 145,8 млн человек. Помимо этого, эксперты считают, что с 2030 по 2035 год рождаемость упадет с текущих 9,29 млн до 7,08 млн, после возможен рост.

По мнению экспертов, к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года — до 11 млрд человек. К 2027 году лидером стран по количеству населения может стать Индия

Ранее Кудрин рассказал, что в России может произойти социальный взрыв из-за бедности.

Видео: Piter.TV