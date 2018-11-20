Кудрин: "В России может произойти социальный взрыв из-за бедности"

Однако, глава Счетной палаты уверил, что уже сейчас готовы предложения, чтобы понизить уровень бедности на 30-40%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост. Об этом он рассказал в программе "Познер".

По данным Кудрина, в России за чертой бедности находится 12,5 миллиона человек. Однако, глава Счетной палаты уверил, что уже сейчас готовы предложения, чтобы понизить уровень бедности на 30-40%.

Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. Алексей Кудрин

Также есть пособие на первого ребенка, но этими деньгами могут воспользоваться только те, у кого дети родились в 2018 году и позже. Кудрин считает, что эта мера должна быть распространена на всех, так как сумма для выплат посильна для государственного бюджета.

Ранее Росстат связал бедность с одиночеством.

Видео: Piter.TV