ОМОНу и СОБРу разрешат не представляться. Как и Росгвардии на массовых мероприятиях

Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет относиться к спецподразделениям. От данных мер уберегут представителей ОМОНа и СОБРа, участвующих в противодействии терроризму. Об этом рассказал один из авторов проекта Василий Пискарев "РИА Новостям".
Данные исключения необходимы для обеспечения личной безопасности сотрудников ведомства. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что инициатива будет рассмотрена в оперативном режиме. Зампред комитета Александр Хинштейн добавил, что представляться росгвардейцы будут только в о особых случаях. В этот перечень не войдут массовые мероприятия.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуму внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться.
Фото: Piter.tv
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