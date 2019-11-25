ОМОНу и СОБРу разрешат не представляться. Как и Росгвардии на массовых мероприятиях

Авторы рассказали подробности о внесенном законопроекте.

Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет относиться к спецподразделениям. От данных мер уберегут представителей ОМОНа и СОБРа, участвующих в противодействии терроризму. Об этом рассказал один из авторов проекта Василий Пискарев "РИА Новостям".

Данные исключения необходимы для обеспечения личной безопасности сотрудников ведомства. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что инициатива будет рассмотрена в оперативном режиме. Зампред комитета Александр Хинштейн добавил, что представляться росгвардейцы будут только в о особых случаях. В этот перечень не войдут массовые мероприятия.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуму внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться.

Фото: Piter.tv

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