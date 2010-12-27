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ОМОН перекрыл мосты в сторону Дворцовой площади
Сегодня, 15:16
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Rybka123
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ОМОН перекрыл мосты в сторону Дворцовой площади

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Правоохранительные органы блокируют движение митингующих.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга перекрыли несколько мостов, чтобы ограничить движение митингующих против пенсионной реформы. Об этом сообщает "Мойка.78".

Речь идет о Литейном и Сампсоновском мостах, которые протестующие, предположительно, хотели использовать для мирного шествия на Дворцовую площадь. Сотрудники полиции берут под стражу каждого, кто пытается вступить на проезжую часть. На митинг пришло примерно 2 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала около 50 людей. Среди них присутствуют как очень молодые, так и пожилые люди

Фото: pixabay.com

Теги: литейный мост , омон , сампсоновский мост
Категории: Лента новостей Новости СПб

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