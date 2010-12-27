В митингующих петербуржцев бросили дымовою шашку

Полиция задержала уже около 50 человек

Сегодня, 9 сентября, в Санкт-Петербурге проходит неразрешенный митинг против пенсионной реформы. В социальных сетях люди сообщают о грубых мерах, применимых правоохранительными органами.

С самого начала участники акции столкнулись с закрытием станции метро "Площадь Ленина", рядом с которой планировалось проводить протест. Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает, что против митингующих применили дымовую шашку. Издание "Росбалт" пишет, что уже порядка 50 человек были задержаны органами правопорядка в крайне жесткой форме. Среди них присутствуют как очень молодые, так и пожилые люди. Возле места проведения митинга также были замечены машины полиции, в прицепы которых была погружена колючая проволока.

Напомним, что 9 сентября по всей стране проходят митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального.

Фото: vk.com/novostipro