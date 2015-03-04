ОЭРЗ озвучит причины поломки "Балтийца" в петербургском метро

На "красной" ветке метро Петербурга сбой состава "Балтиец" могли вызвать пассажиры.

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭРЗ), производитель электропоезда "Балтиец", заявил, что специалисты продолжают технический анализ поломки состава, из-за которой 16 октября движение поездов на Кировско-Выборгской линии метро Петербурга было временно приостановлено.

На предприятии пояснили, что окончательные выводы о причинах инцидента будут опубликованы 28 октября. Сейчас проводится оценка действий сотрудников как завода, так и метрополитена, участвовавших в эксплуатации поезда в день поломки.

В ОЭРЗ отметили, что "Балтиец" перед выходом на линию прошёл все необходимые проверки и техническое обслуживание. На момент запуска неисправностей не зафиксировали.

Представители завода подчеркнули, что причиной отказа дверных систем нередко становятся действия самих пассажиров. В частности, попытки войти в вагон после подачи сигнала о закрытии дверей могут приводить к сбоям в работе дверного привода.

По словам специалистов, подобные инциденты осложняют эксплуатацию новых составов и создают дополнительные риски для стабильной работы подвижного состава.

Ранее сообщалось, что причины поломки "Балтийца" в Петербурге выяснит комиссия.

Фото: Вконтакте/Петербургское метро