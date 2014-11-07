Причины поломки "Балтийца" в Петербурге выяснит комиссия

Метрополитен расследует поломку на красной ветке.

В Санкт-Петербурге 16 октября на красной ветке метро произошла остановка поезда "Балтиец", что вызвало временные перебои в движении. В ОЭВРЗ сообщили, что перед выходом на линию поезд был осмотрен техническим персоналом, и никаких неисправностей не было выявлено.

Окончательные причины поломки будут установлены комиссией, в которую войдут представители метрополитена и завода-изготовителя. По информации пресс-службы, поезд был направлен в депо "Северное" для дальнейшей проверки.

Отмечается, что ОЭВРЗ не занимается ремонтом поломок на месте, а лишь участвует в процессе досборки и гарантийного обслуживания поездов типа "Балтиец". Также завод предоставляет техническое обслуживание согласно графику, а заказчик имеет возможность осуществлять работы самостоятельно.

Конкретные данные о причинах отказа работы систем не разглашаются.

Фото: Вконтакте/Петербургское метро