ОДК поставила установочную партию двигателей НК-32 второго этапа

"ОДК-Кузнецов" реконструирован ради начала серийного производства двигателей.

Объединенная двигателестроительная корпорация поставила установочную партию двигателей НК-32 второго этапа. Аппараты будут использоваться в обновленной версии стратегического ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика на форуме "Армия-2020".

Двигатели установочной партии изготовлены, испытаны, приняты заказчиком сообщение ОДК

Эксперты рассказали, что сейчас на стенде форума проводятся квалификационные и ресурсные испытания двигателей НК-32 серии 02. Все устройства подтверждают заявленные характеристики, заявленные в тактико-техническом задании.

В ОДК добавили, что необходимость увеличения производительности "ОДК-Кузнецов" для серийного выпуска двигателей НК-32 второго этапа привела к модернизации предприятия и масштабной реконструкции.

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