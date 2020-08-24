Первый двигатель для самолетов и вертолетов ПДВ-4000 соберут к 2025 году

Об этом сообщили сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации.

Первый двигатель ПДВ-4000 соберут к 2025 году. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации на форуме "Армия-2020". Опытный образец перспективного аппарата можно будет использовать как на самолетах, так и на вертолетах.

По предварительным оценкам, сборка первого опытного образца ПДВ-4000 может быть осуществлена к 2025 году и напрямую зависит от начала опытно-конструкторских работ пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации

Эксперты рассказали, что к настоящему времени выполнен предпроектный анализ. Специалисты определили основные характеристики для новейшего двигателя. Ведется согласование технических параметров с АО "Вертолеты России", а также самолетной версией двигателя нового поколения с ПАО "ОАК".

Напомним, что ПДВ-4000 будет иметь мощность в 4000-5000 лошадиных сил.

Назван новый получатель невостребованных Superjet 100.

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