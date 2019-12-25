Большую часть самолетов получит компания Red Wings.

Назван новый получатель невостребованных Superjet 100. По сообщению РБК, в течение следующих нескольких лет получателем партии самолетов Sukhoi Superjet 100 станет подконтрольная "Ростеху" авиакомпания Red Wings. Заказчику поставят 30 из 59 воздушных бортов.

Напомним, что стоимость одного самолета Superjet 100 оценивается до 30 млн долларов. При этом два года назад цена борта по каталогу составляла 50,5 млн долларов. Партия в 30 самолетов обойдется Red Wings в 900 млн долларов.

На данный момент известно, что оставшиеся 29 самолетов между собой разделят представители компании "Аэрофлот" (22 экземпляра),а также "Азимут" и "Якутия". Ранее СМИ писали о том, что владельцем самолетов может стать фирма, входящая в структуру Промсвязьбанка "ПСБ Лизинг". Сделка оценивалась в 140 млрд рублей (около 33 млн долларов за каждый самолет).

ОАК может разработать увеличенную версию самолета SSJ100.