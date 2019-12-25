OCCRP объявило о прекращении деятельности в РФ

Сооснователь объединения заявил, что сейчас деятельность OCCRP приносит российским журналистам "больше вреда, чем пользы".

Объединение средств массовой информации и отдельных репортеров OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) объявило о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сооснователь OCCRP Дрю Салливан заявил, что в настоящее время деятельность объединения приносит российским журналистам "больше вреда, чем пользы", потому как сотрудничество с организацией сулит им наказанием.

За последний месяц большинство российских партнеров OCCRP внесли в список "иностранных агентов" или "нежелательных организаций". Получившие такой статус СМИ должны соблюдать жесткие требования, которые мешают работать. Многие вынуждены закрыться. из сообщения OCCRP

В объединении подчеркнули, что их участники продолжат выпускать расследования о России. Кроме того, OCCRP предложил помочь журналистам с эмиграцией и поиском новой работы.

Напомним, в августе текущего года Минюст РФ добавил в реестр иностранных агентов издание "Важные истории", телеканал "Дождь" и семь российских журналистов. Иноагентами признали нескольких представителей коллектива "Важных историй" - главного редактора Романа Анина, редакторов Романа Шлейнова и Олесю Шмагун, журналистов Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Дмитрия Великовского. Руководитель народного движения "Якутия. Наше мнение" Степан Петров тоже вошел в этот список.

Ранее Piter.TV спросил у журналистов и представителя НКО о том, как изменилась их деятельность после присвоения статуса иностранного агента.

Фото: occrp.org