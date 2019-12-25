DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов внутри России

Компания рассказала, что продолжает работать по доставке отправлений из РФ за пределы страны.

Иностранная логистическая компания по доставке DHL Express (входит в состав группы предприятий Deutsche Post DHL) с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов внутри России. Фирма прекращает свою деятельность на территории РФ, но продолжит работать по отправке из РФ за границу.

С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу. пресс-служба компании

Напомним, что еще в начале марта DHL Express объявила о временной приостановке доставки грузов и документов в Россию. Однако отправка из страны и в ее государственных границах работала в штатном режиме. Тогда же представители компании приостановили доставку документов и грузов на Украину и из нее.

Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд.

Фото: DHL Express