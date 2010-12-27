Губернатор Полтавченко пригрозил увольнением председателю Комитета по природопользованию

Губернатор имел в виду тот факт, что от ведомства недавно поступила заявка на реставрацию здания, которое отремонтировали еще в прошлом году.

В субботу 28 апреля на заседании правительства Петербурга Георгий Полтавченко сделал замечания главе комитета по природопользованию и даже пригрозил ему увольнением. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

На заседании председатель Комитета по природопользованию Игорь Григорьев выступил с докладом. После слово взял Георгий Полтавченко. Он заявил, что комитет должен лучше выполнять свою работу. Губернатор имел в виду тот факт, что от ведомства недавно поступила заявка на реставрацию здания, которое отремонтировали еще в прошлом году. Полтавченко отметил, такая ошибка не должна повториться в дальнейшем. Григорьеву также намекнули, что 2017 году одного из депутатов комитета уже уволили со своего поста.

Полтавченко попросил Григорьева лично разобраться в возникнувшей ситуации и доложить об этом ему. Ранее сообщали, что губернотор встретился с Президентом Молдовы и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество.

Фото: Piter.TV