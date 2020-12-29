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В Смольном призвали не перекармливать зимующих уток
Сегодня, 20:46
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В Смольном призвали не перекармливать зимующих уток

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В случае нехватки корма птицы отправляются за пределы города.

Горожане обращаются к властям по вопросу, стоит ли кормить уток на открытых водоемах города в зимний период. Об этом 23 января рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В Смольном отметили, что уток перекармливать не следует. В комитете рассказали, что птицы покидают город и улетают на зиму в Западную Европу, однако часть птиц остается на зимовку не только в нашем регионе. 

Уже сам факт их зимовки в наших условиях свидетельствует о том, что они чувствуют себя достаточно комфортно. В течение нескольких лет с мягкими зимами количество зимующих в городе птиц неуклонно увеличивалось. 

– отметили в комитете.

В случае нехватки корма птицы отправляются за пределы города. При чрезмерной подкормке утки быстро привыкают к новому питанию и не способны самостоятельно добывать естественную для них еду. 

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечени, комитет по природопользованию петербурга, смольный, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Vivearo Uniorie
Сегодня 22:02

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