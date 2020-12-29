Всего на утилизацию было вывезено 1,2 кг батареек и 51 люминесцентная лампа.

Более 200 обращений приняли за неделю экологические аварийные службы Петербурга. Об этом 18 января рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Всего аварийная служба ГУП "Экострой" приняла от петербуржцев 201 обращение по вопросам экологической безопасности, специалисты службы провели 37 выездов по аварийным ситуациям и обследованиям после ликвидации аварий. Среди них на ртутные загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов совершено 35 выездов, два выезда －на прочие загрязнения.

Всего вывезено на утилизацию 1,1 кг ртутьсодержащих отходов, 1,2 кг батареек, а также 53 люминесцентные лампы и 1 медицинский термометр. Проводились замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 34 адресам.

Фото: Piter.tv