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Более 200 обращений приняли за неделю экологические аварийные службы Петербурга
Сегодня, 22:56
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Более 200 обращений приняли за неделю экологические аварийные службы Петербурга

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Всего на утилизацию было вывезено 1,2 кг батареек и 51 люминесцентная лампа.

Более 200 обращений приняли за неделю экологические аварийные службы Петербурга. Об этом 18 января рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Всего аварийная служба ГУП "Экострой" приняла от петербуржцев 201 обращение по вопросам экологической безопасности, специалисты службы провели 37 выездов по аварийным ситуациям и обследованиям после ликвидации аварий. Среди них на ртутные загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов совершено 35 выездов, два выезда －на прочие загрязнения.

Всего вывезено на утилизацию 1,1 кг ртутьсодержащих отходов, 1,2 кг батареек, а также 53 люминесцентные лампы и 1 медицинский термометр. Проводились замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 34 адресам.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечени
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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adersonis
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