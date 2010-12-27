Санкт-Петербург и Молдова укрепят сотрудничество‍

Полтаченко отметил, что продовольственные товары из Молдовы в Северной столице пользуются большим спросом.

В пятницу 27 апреля в Смольном губернатор Полтавченко провел встречу с президентом Республики Молдова Игорем Додоном. Об этом сообщает издание "Мойка 78".

Полтавченко рассказал, что на данный момент деловые контакты между Петербургом и Молдавией отлично развиваются, и оборот товаров показывает положительную динамику. Только в этом году он вырос более чем на 24% и составил 34 миллиона долларов. Смольный намерен продолжать двустороннее сотрудничество по всем направлениям.

Губернатор отметил, что продовольственные товары из Молдовы в Северной столице пользуются большим спросом. Он также заявил, что в Петербурге нужно расширить линейку молдавских товаров. Активное взаимодействие происходит между Северной столицей и с АТО "Гагаузия". Региону подарили около 600 экземпляров учебных пособий. Народный ансамбль получил 40 национальных костюмов.

Фото: gov.spb