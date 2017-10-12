Полигон "Красный Бор" могут рекультивировать за счет федеральных денег

Первый этап работ предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей.

Рекультивацию полигона "Красный Бор", возможно, профинансируют в рамках федеральной госпрограммы "Чистая страна". Об этом сегодня, 9 апреля, сообщило издание "Коммерсант".

Полигон включат в программу, если будут выполнены два условия: объект должен находиться в городской собственности и проект рекультивации предварительно пройдет государственную экологическую экспертизу.

Мы должны принимать взвешенные, осторожные решения, чтобы в итоге выбрать правильный путь, основанный на заключении ученых. Первое правильное решение - это сооружение саркофага по периметру полигона. Михаил Кучерявый, вице-губернатор Петербурга.

Согласно программе, большую часть работ оплатят из федерального бюджета. Очистка полигона займет много времени, сил и средств: на территории с 1969 года копились промышленные токсичные отходы. Первый этап работ предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей.

Напомним, что ранее Пушкинский суд Санкт-Петербурга рассмотрел на отрытом заседании дело в отношении местного жителя, который взял у государства в аренду земельный участок и устроил там свалку опасных веществ.

Фото: ВКонтакте.