Анна Лашкова назначена главой судебных приставов Петербурга

Новым руководителем ФССП по Санкт-Петербургу выбрана Анна Лашкова.

В Петербурге сменился главный судебный пристав. На пост назначена Анна Лашкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Директор организации уже начала работу в новом статусе. Ранее Лашкова исполняла обязанности руководителя управления.

Прежний руководитель Владимир Гольцмер покинул занимаемую должность в декабре 2017 года. В том месяце закончился срок его десятилетнего контракта.Он перешел на пост советника директора службы.

Анна Лашкова закончила университет МВД в Северной столице. Карьеру петербурженка начинала в роли судебного пристава-исполнителя. С 2008 года перешла на пост заместителя главы ФССП по региону. Лашкова курировала принудительные решения судов и проводила оценку, хранение и реализацию арестованного имущества фигурантов дела.

Напомним, что сотрудники ФСБ проводят обыски в Дирекции транспортного строительства.

Фото: r78.fssprus.ru