Сотрудники ФСБ проводят обыски в Дирекции транспортного строительства

Уже в не в первый раз спецслужбы интересуются документации данной организации.

Сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу проводят проверку документации в Дирекции транспортного строительства. Пресс-служба ведомства официально подтвердила информацию о том, что представители организации действительно обыскивают указанное заведение. О причинах данных мероприятий не уточняется.



По сведения от регионального отделения ФСБ, оперативники нагрянули в офис по Нейшлотскому переулку, 8. По информации от "Фонтанки", силовики интересуются действующими контрактами на ремонт дорог. Ранее в мае 2017 года ФСБ уже проводила проверки в офисе Дирекции строительства и ЗАО "Пилон". Результаты следственный действий не резглашаются.

Напомним, что во Фрунзенском районе утром на целый час была объявлена тревога.