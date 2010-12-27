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Сотрудники ФСБ проводят обыски в Дирекции транспортного строительства
Сегодня, 13:29
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lesjasap
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Сотрудники ФСБ проводят обыски в Дирекции транспортного строительства

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Уже в не в первый раз спецслужбы интересуются документации данной организации.

Сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу проводят проверку документации в Дирекции транспортного строительства. Пресс-служба ведомства официально подтвердила информацию о том, что представители организации действительно  обыскивают указанное заведение. О причинах данных мероприятий не уточняется. 


По сведения от регионального отделения ФСБ, оперативники нагрянули в офис по Нейшлотскому переулку, 8. По информации от "Фонтанки", силовики интересуются действующими контрактами на ремонт дорог. Ранее в мае 2017 года ФСБ уже проводила проверки в офисе Дирекции строительства и ЗАО "Пилон". Результаты следственный действий не резглашаются.

Напомним, что во Фрунзенском районе утром на целый час была объявлена тревога.

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Теги: дирекцию транспортного строительства , документация , обуски , проверка , фсб
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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